Штаты допустили отмену антироссийских санкций в случае договора Москвы и Киева

Помощник американского лидера Джо Байдена по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон способен прекратить оказывать санкционное давление на Россию. Это может случиться, если Москва и Киев подпишут мирные соглашения, пояснил политик.

"Многое зависит от того, о чём договорится Украина на консультациях с нами и Европой. Мы не собираемся через голову Украины заключать сделку, в рамках которой мы отменим кучу санкций, введённых против РФ", — подчеркнул Салливан в ходе конференции Экономического клуба Вашингтона.

По словам чиновника, Киев может предложить Западу смягчить ограничительные меры против Москвы. В этом случае Штаты готовы проанализировать такую возможность, заключил помощник Байдена.

Ранее политолог Кирилл Казаков высмеял заявление американского лидера о вине России в росте инфляции в США. Как отметил специалист, данная ситуация является следствием "не очень умелых действий администрации".