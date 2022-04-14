Байден перекладывает на Россию свою вину за рост инфляции в США — политолог

Член совета молодых политологов Российской ассоциации политической науки Кирилл Казаков назвал смешными заявления американского президента Джо Байдена о том, что Россия виновата в росте инфляции в США.

По словам Казакова, цены в США устремились вверх до начала спецоперации РФ на Украине и антироссийских санкций. Политолог убеждён, что Байден пытается снять с себя ответственность за происходящее и переложить вину за рост инфляции на президента России Владимира Путина. Сейчас "удобно" обвинять Москву во всех грехах, в том числе в ситуации на сырьевых рынках, что отрицательно отражается на мировой экономике.

"Американский президент как бы переносит ответственность с себя, за не очень умелые действия своей администрации, на внешнего врага", — сказал Казаков в беседе со "Свободной прессой".

По его мнению, проблемы в экономике США объясняются не политикой России, а глобальными трендами и деятельностью администрации Байдена. Политолог добавил, что Москва не обладает инструментами для разрушения экономики Соединённых Штатов.

Ранее Байден заявил, что Путин вызвал резкое повышение цен на бензин, в результате чего американская экономика столкнулась с рекордным уровнем инфляции.