Жители США из-за рекордной инфляции испытывают "настоящий шок", с которым многие американцы ещё никогда не сталкивались. Об этом заявил телеведущий Стюарт Варни в эфире Fox Business.
По его словам, потребительские цены в Штатах увеличились на 8,5 процента. При этом журналист считает, что президент США Джо Байден скрывает глубинные причины экономического упадка в стране.
Как отметил Варни, высокая инфляция в США произошла на фоне следующих обстоятельств:
"Это настоящий шок. Если вы моложе 50 лет, вы никогда ничего подобного не видели", — прокомментировал телеведущий.
Варни убеждён: представители администрации США не могут улучшить экономическую ситуацию, так как Белый дом продолжает планировать большие расходы.
"Мне это напоминает 1970-е, когда в последний раз был резкий скачок инфляции", — заключил он.
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