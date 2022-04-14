Fox Business: инфляция в США — настоящий шок для американцев моложе 50 лет

Жители США из-за рекордной инфляции испытывают "настоящий шок", с которым многие американцы ещё никогда не сталкивались. Об этом заявил телеведущий Стюарт Варни в эфире Fox Business.

По его словам, потребительские цены в Штатах увеличились на 8,5 процента. При этом журналист считает, что президент США Джо Байден скрывает глубинные причины экономического упадка в стране.

Как отметил Варни, высокая инфляция в США произошла на фоне следующих обстоятельств:

Федеральный резерв США "печатал деньги" в огромных количествах;

Конгресс утвердил масштабные расходы на пандемию коронавируса;

Добычу нефти и газа в США намеренно сократили, что погубило энергетическую независимость государства.

"Это настоящий шок. Если вы моложе 50 лет, вы никогда ничего подобного не видели", — прокомментировал телеведущий.

Варни убеждён: представители администрации США не могут улучшить экономическую ситуацию, так как Белый дом продолжает планировать большие расходы.

"Мне это напоминает 1970-е, когда в последний раз был резкий скачок инфляции", — заключил он.