В США ожидают крупнейшую инфляцию за 41 год

Рост потребительских цен в США за март составит 8,5%, хотя за предыдущий месяц они уже выросли на 7,9%. Прогноз опубликовал американский аналитический портал DailyFX, опираясь на мнение ведущих экспертов.

Пока от министерства труда США ожидают публикации официального релиза по изменению индекса потребительских цен, аналитики уже спрогнозировали уровень среднемесячной инфляции. По их словам, рост станет максимальным с декабря 1981 года, пишет DailyFX.

Инфляция показывает давно невиданные величины не только за океаном. Согласно данным Федерального статистического бюро Германии (Destatis), мартовский рост цен установит исторический рекорд - 7,3% в годовом исчислении.

Из общего тренда выбивается только Великобритания, там соответствующее ведомство заверило, что инфляция за январь-март даже снизилась до 3,8%, хотя в последнем квартале 2021 года составляла 3,9%.

Вместе с растущей инфляцией падает индекс доверия инвесторов к европейским экономикам. Например индекс инвестдоверия Германии, по данным Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW), снизился до минус 48 пунктов, хотя ранее составлял минус 39,3 пункта.