На Ивано-Франковщине взорвали последний крупный НПЗ на Украине

В Ивано-Франковской области взорвали Надворнянский нефтеперерабатывающий завод, в результате чего начался сильный пожар. Об этом пишет информационное агентство Красная весна.

Отмечается, что НПЗ был атакован в ночь на 15 апреля. Это был последний крупный завод по переработке нефтепродуктов.

Уточняется, что в Ивано-Франковске также была взорвана нефтяная база.

Ранее сообщалось, если Киев не оставит попытки диверсий украинских войск на территории РФ, то вооружённые силы РФ могу ударить по центрам принятия решений в городе.