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Автор Елена Ивченко

На Ивано-Франковщине взорвали последний крупный НПЗ на Украине

Мир

В Ивано-Франковской области взорвали Надворнянский нефтеперерабатывающий завод, в результате чего начался сильный пожар. Об этом пишет информационное агентство Красная весна.

Отмечается, что НПЗ был атакован в ночь на 15 апреля. Это был последний крупный завод по переработке нефтепродуктов.

Уточняется, что в Ивано-Франковске также была взорвана нефтяная база.

Ранее сообщалось, если Киев не оставит попытки диверсий украинских войск на территории РФ, то вооружённые силы РФ могу ударить по центрам принятия решений в городе.

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Автор: Елена Ивченко, Куратор: Любовь Степушова
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