В Ивано-Франковской области взорвали Надворнянский нефтеперерабатывающий завод, в результате чего начался сильный пожар. Об этом пишет информационное агентство Красная весна.
Отмечается, что НПЗ был атакован в ночь на 15 апреля. Это был последний крупный завод по переработке нефтепродуктов.
Уточняется, что в Ивано-Франковске также была взорвана нефтяная база.
Ранее сообщалось, если Киев не оставит попытки диверсий украинских войск на территории РФ, то вооружённые силы РФ могу ударить по центрам принятия решений в городе.
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