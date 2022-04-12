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Автор Игорь Рябов

Болгары возмутились "отменой" Гагарина в США

Мир

Читатели болгарской газеты Dnes выразили возмущение по поводу действий организаторов космического фестиваля в США, которые удалили имя первого космонавта Юрия Гагарина из названия мероприятия.

Болгары возмутились "отменой" Гагарина в США

Ранее американская компания Space Foundation переименовала "Ночь Юрия", которая ежегодно проходит 12 апреля, в "Космический фестиваль: узнай, что дальше". Учредители объяснили своё решение текущими мировыми событиями.

Один из комментаторов напомнил, что американская пропаганда утверждает, будто первым человеком, который полетел в космос, был Алан Шепард, отбирая первенство у Гагарина. Юзер считает несправедливым, что в США о Гагарине знают только специалисты.

По словам пользователя с ником Евроатлантик, у руководства России хорошая выдержка на фоне той русофобии, которая распространилась повсюду.

"Интересно, а таблицу Менделеева будут переименовывать?" — спросил Ха.

Другой читатель газеты Dnes назвал происходящее тотальным преследованием, дискриминацией нации и постоянным разжиганием ненависти, которым нет оправдания.

Комментатор Ами призвал США убрать имена американских астронавтов, которые принимали участие в совместных с Советским Союзом и Россией космических миссиях.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша космос юрий гагарин
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