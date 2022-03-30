EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Елена Федорова

Госдума: в украинских учебниках нет понятия Великая Отечественная война

Мир

В украинских учебниках нет такого понятия, как Великая Отечественная война. Дети на Украине не имеют возможности гордиться общей с Россией историей, сказала председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова.

Госдума: в украинских учебниках нет понятия Великая Отечественная война

"Ребята, которые учились по этим учебникам, они, конечно, не имеют даже такой возможности знать, что они могут гордиться подвигами своих великих предков нашей общей истории, нашей общей Победы, что Юрий Гагарин — наш космонавт, что они были в составе Советского Союза в тот момент — это тоже их гордость", — рассказала она на пресс-конференции.

Кроме того, Казакова заявила, что в программе обучения ребят отсутствует "такое понятие, как Великая Отечественная война — есть только понятие Вторая мировая".

Ещё в августе прошлого года Конституционный суд Украины под нажимом президента страны Владимира Зеленского признал конституционным закон о запрете русского языка. Конечно, этот закон назван иначе — "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Его до окончания своего президентского срока очень спешил протащить через Верховную раду Пётр Порошенко. И, увы, ему это удалось. Конкурировавший с ним в избирательной компании русскоязычный еврей Владимир Зеленский пообещал "разобраться с этим безобразием". Но, став "гарантом Конституции", он начисто забыл об этом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Елена Федорова, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
Темы россия госдума украина образование
Sberbank
Новости
Российский депутат: сокращение трудовой недели поможет в борьбе с безработицей
Трамп попросил Путина обнародовать сведения о связях Хантера Байдена
Семенович и Шаляпин резко отозвались о нью-эмигрантах шоу-бизнеса
Аналитик Беляев допустил укрепление рубля до 80 за доллар
Эстония предложила восстанавливать Украину за счёт России
Ширвиндт: "Задорнов грешил полувраньем, полуворовством"
ФАС заявила об антикартельных проверках пяти крупнейших дистрибьюторов сахара
Кедми: само существование России Запад считает нестерпимой угрозой
Внучка Ельцина всю жизнь живет за границей и публикует снимки в бикини
Голландская партия заявила об отказе слушать речь Зеленского в парламенте
Популярное
Мир. Новости мира
Журналист Fox News обвинил Байдена в провале на международной арене

Телеведущий Fox News Стив Хилтон рассказал об основных ошибках лидера Штатов Джо Байдена. По словам журналиста, этот президент выделился среди предшественников провалом в международной политике.

Журналист Fox News обвинил Байдена в провале на международной арене
Немецкий политик Крамер посоветовал послу Украины не раздражать глупыми речами
Мир. Новости мира
Немецкий политик Крамер посоветовал послу Украины не раздражать глупыми речами
Мир. Новости мира
"Мединский слил переговоры": Украина празднует перемогу, в России — паника
Общество
Из Совбеза РФ исключили учёных, призывающих к выходу из конфликта на Украине
Усам Оздемиров Эмбарго и "зелёный" переход: Европа оказалась в ловушке Усам Оздемиров Шиям Ядагири России суждено выиграть битву с силами зла Шиям Ядагири Игорь Буккер Думать не больно: Fox News раскрывает истинные цели США Игорь Буккер
Шоу-бизнес
Норкин высказался о судьбе звёзд, покинувших Россию: "Никому не будут нужны"
Мир. Новости мира
Зеленский держит свой бизнес в России, несмотря на спецоперацию
Политолог Марков объяснил, зачем Россия хочет отвести войска от Киева
Политика. Новости и аналитика
Политолог Марков объяснил, зачем Россия хочет отвести войска от Киева
Последние материалы
Ксения Собчак пожаловалась на безденежье
Российский депутат: сокращение трудовой недели поможет в борьбе с безработицей
Трамп попросил Путина обнародовать сведения о связях Хантера Байдена
Семенович и Шаляпин резко отозвались о нью-эмигрантах шоу-бизнеса
Аналитик Беляев допустил укрепление рубля до 80 за доллар
Эстония предложила восстанавливать Украину за счёт России
Ширвиндт: "Задорнов грешил полувраньем, полуворовством"
ФАС заявила об антикартельных проверках пяти крупнейших дистрибьюторов сахара
Кедми: само существование России Запад считает нестерпимой угрозой
Эмбарго и "зелёный" переход: Европа оказалась в ловушке
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников