Госдума: в украинских учебниках нет понятия Великая Отечественная война

В украинских учебниках нет такого понятия, как Великая Отечественная война. Дети на Украине не имеют возможности гордиться общей с Россией историей, сказала председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова.

"Ребята, которые учились по этим учебникам, они, конечно, не имеют даже такой возможности знать, что они могут гордиться подвигами своих великих предков нашей общей истории, нашей общей Победы, что Юрий Гагарин — наш космонавт, что они были в составе Советского Союза в тот момент — это тоже их гордость", — рассказала она на пресс-конференции.

Кроме того, Казакова заявила, что в программе обучения ребят отсутствует "такое понятие, как Великая Отечественная война — есть только понятие Вторая мировая".

Ещё в августе прошлого года Конституционный суд Украины под нажимом президента страны Владимира Зеленского признал конституционным закон о запрете русского языка. Конечно, этот закон назван иначе — "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Его до окончания своего президентского срока очень спешил протащить через Верховную раду Пётр Порошенко. И, увы, ему это удалось. Конкурировавший с ним в избирательной компании русскоязычный еврей Владимир Зеленский пообещал "разобраться с этим безобразием". Но, став "гарантом Конституции", он начисто забыл об этом.