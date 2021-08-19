Зеленский и Конституционный суд узаконили дискриминацию русскоязычных граждан

Конституционный суд Украины под нажимом президента страны признал конституционным закон о запрете русского языка.

Конечно, этот закон назван иначе — "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Его до окончания своего президентского срока очень спешил протащить через Верховную раду Пётр Порошенко. И, увы, ему это удалось. Конкурировавший с ним в избирательной компании русскоязычный еврей Владимир Зеленский пообещал разобраться с этим безобразием. Но став "гарантом Конституции", он начисто забыл об этом. Впрочем, из всех многочисленных своих обещаний он выполнил только одно — начал распродажу украинских земель.

Итак, этот закон, конечно, вовсе не о функционировании или защите украинского языка (кто или что ему грозит?!), а именно о запрете русского языка: в этом единственный смысл и предназначение закона — проект "анти-Россия" в действии. Говорящие на суржике политики, радикалы и прочие "патриоты" вроде бывшей коммунистки Ирины Фарион или считающей себя писательницей Ларисы Ницой просто поставили себе смыслом жизни борьбу со всем русскоязычным. Видимо, просто больше ничего они не умеют.

Неотъемлемое право или милость властей?

Владимир Зеленский

Сегодня использование русского языка уже запрещено во всех сферах официальной и общественной жизни Украины. Хотя Зеленский всегда делает изумлённое лицо, когда ему пытаются задать вопрос по этой теме. Он отвечает зазубренное: языковой проблемы в Украине нет, никто не запрещает в стране говорить по-русски. Это да — разговаривать с родными и друзьями по-русски пока можно. Но почему этот факт в Украине преподносится как бонус или позитив? Разве в какой-то стране мира запрещают разговаривать на русском языке? Разве право на родной язык — это лишь право говорить на нём? Нет, конечно! Это ещё и право учиться на том языке, который комфортен; это право гражданина использовать родной язык во всех сферах жизни: при общении с государственными структурами (как это, например, в Эстонии), в торговле и бытовом обслуживании, смотреть телевидение и кино на родном языке и т. д.

Зеленский обманул все 73% своих избирателей, обещая изменить их жизнь к лучшему. Но сейчас миллионы украинцев живут в своей стране как иностранцы, и при этом государство грубо нарушает права миллионов на родной (и это не только русский) язык. Статью 10 Конституции Украины: "В Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины" напоминать этому "гаранту" бесполезно — он давно подмял под себя и Основной закон, и КСУ, и здравый смысл.

Русскоязычные на Украине — "политический конструкт"

Конституционный суд Украины

Адвокат Максим Могильницкий признаётся, что ему было очень любопытно, как с правовой точки зрения Конституционный суд обоснует соответствие "языкового" закона самой Конституции — неужели глобус снова вставят в многострадальную сову? И решение оказалось чисто политическим — с правом оно имеет не больше общего, чем с логикой и здравым смыслом, констатирует он. И раскладывает свои аргументы по пунктам.

"Хотя статус украинского языка никто под сомнение не ставит, значительная часть решения КСУ посвящена важности его сохранения. То "кодом нации" его эти "генетики" назовут, а то и "лингвальным интегратором". Иными словами, насильственная украинизация, по их мнению, объединяет народ. А свобода — это рабство. Далее "социологи" и "политтехнологи" КСУ заявляют, что русскоговорящие граждане — это не социально-демографическая группа, а "политический конструкт". Ярко формулируют. Снимаю шляпу. Далее следует вывод, что русскоговорящие граждане Украины целостной социальной единицей не являются, а потому и права на защиту, как этническая или языковая группа, не имеют. Раз мы "политический конструкт", то юридическая защита, гарантированная Конституцией и нормами международного права, нам не положена. Говоря простым языком, русскоговорящие украинцы не являются национальным меньшинством и поэтому на защиту своих языковых прав рассчитывать не могут. У них есть только обязанность — знать украинский. КСУ на голубом глазу заявляет, что закон вообще-то не запрещает использование русского языка. Вот уж спасибо большое! Да ни одно цивилизованное государство ещё не опускалось до полного запрета какого-либо языка! Нарушен также принцип равенства между русскоязычными гражданами и теми, кто используют языки Евросоюза. КСУ считает, что для этого существуют объективные и даже оправданные основания. А если они существуют, то никакой дискриминации и нет. В целом решение КСУ — это то, чем в сёлах кормят дворовых собак: немного истории, чуть-чуть психологии, кастрюля прокисшего "европейского курса" и побольше "гибридной" войны. Кушайте и не отвлекайтесь на то, что государство ущемляет в правах своих же граждан. Всё это, дескать, ради вашего собственного блага", — резюмирует Могильницкий.

Итак, Конституционный суд признал соответствующим Основному законы страны "языковой закон", принятый в рамках президентской избирательной кампании Петра Порошенко в 2019 и нацеленный на мобилизацию национал-шовинистического электората, напоминает эксперт Украинского института политики Даниил Богатырёв.

"Разумеется, это решение КСУ носит сугубо политический мотив: ни судьи, ни действующий президент не хотят ссориться с "патриотами"-радикалами. И поэтому позорная дискриминация половины населения страны по языковому признаку продолжится. А ведь Конституция Украины гарантирует право на свободное развитие русского и других языков. Упомянутый закон это право ограничивает, вводя прямые запреты на образование, вещание в СМИ и обслуживание в частных заведениях на русском языке. Т. е. если есть прямые запреты, то нет свободного развития, гарантированного Конституцией. Следовательно, закон неконституционен. И для того, чтобы это понять, не нужно быть судьёй КСУ. Наши политики так и не научились ничего создавать — умеют только запрещать, принуждать и стучать. Что будет в итоге? Русскоязычные граждане окончательно уйдут на спутниковые каналы, IP-TV и YouTube", — прогнозирует Богатырёв.

На Украине узаконена языковая сегрегация

Пикет в Харькове в защиту русского языка

Произошло окончательное узаконивание сегрегации граждан нашей страны. Язык — это не просто форма коммуникации, это сама суть человека. Произошло окончательное раскрытие того, что Украина и её институции — это не для всех. Носитель русского языка здесь выводится за рамки правовых отношений. И такая сегрегация будет только нарастать, включая самый простой бытовой уровень, — предрекает политолог Игорь Лесев.

"У меня вопрос к команде Зеленского. Вот вы откровенно презираете часть своих сограждан. Очевидно, что речь идёт даже не о сотнях тысяч, а миллионах. Вы их называете "руснёй", "ватанами", "раковой опухолью", "политическим конструктом". Вы этих людей ежедневно унижаете и ломаете насильно их идентичность. Как при такой политике презрения к части своих сограждан можно даже теоретически переизбрать на второй срок Зеленского?", — задаётся риторическим вопросом Лесев.

Русский язык вытеснили из официальной сферы, позже из торговли и бытового обслуживания, теперь и из культуры. Театры и кино, телевидение и книги должны быть только на государственном языке. Театр русской драмы? На мове. Русские песни, советское кино? Только в переводе на мову. Концерт? На мове и точка! Разве это будет способствовать развитию украинского языка, задаётся вопросом политический обозреватель Александр Скубченко.

"Просто запретив русский язык, украинский развиваться не начнёт. Обязав перевести советские фильмы на мову, вместо того, чтобы творить своё - это не развитие, а просто запрет. Напомню, что 16 июля 1990 была принята Декларация о государственном суверенитете Украины, где сказано: "Народ Украины — это граждане всех национальностей, живущие в уважении и равенстве". Богатство Украины — в её разнообразии. А натягивание бандеровской Галиции на всю многонациональную страну мерзко и вызывает только отторжение, это преступление против многонационального народа Украины. Зеленский, обещавший всё изменить, обманул 73% своих избирателей, продолжив запрет и дискриминацию русского языка. Но при этом его "Квартал 95" в развитие украинского языка не вложил ни гроша. И "Квартал 95" не станет теперь снимать свои сериалы на мове, перенесёт производство из Украины и продолжит снимать на русском. Так что нам запрет, а Зеленскому — много рублей. Но я верю, что окончательно судьбу Украины решат не бандеровцы, и не Зеленский, а многонациональный народ Украины", — оптимистично заключает Скубченко.

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