МИД Японии: власти страны вводят новые санкции против Сбербанка и Альфа-банка

Власти Японии приняли дополнительные санкции в отношении российских Сбербанка и Альфа-банка. Об этом сказано на официальном сайте Министерства иностранных дел страны.

По информации ведомства, с 12 мая будут заморожены активы этих банков. Кроме того, правительство Японии утвердило запрет на новые инвестиции в РФ.

"С 12 мая их можно будет осуществлять лишь по особым разрешениям", — сообщили в МИД Японии.

Новый санкционный пакет предусматривает запрет на ввоз в Японию ряда товаров российского производства. Также под санкции попали 398 человек и 26 организаций из России.

Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров высмеял японские ограничения, введённые против него. Он отметил, что страна с вековыми традициями морали вдруг "прогнулась под Европу".

В начале марта Япония утвердила санкции против президента РФ Владимира Путина, главы МИД России Сергея Лаврова и министра обороны страны Сергея Шойгу.