Санкции не работают: сделает ли Запад правильные выводы?

На днях в ходе торгов на Московской бирже курс доллара опустился ниже 77 рублей за доллар, что стало очередным шоком для ненавистников России из западного лагеря. Сторонники непримиримой конфронтации традиционно призывают сильнее надавить на Россию. Те, кто не утратил способности осмысленного анализа, указывают на порочность политики Запада.

Критики нашей страны, имеющие ястребиный настрой, видят в силе рубля дополнительный аргумент для принятия более серьёзных мер в энергетической сфере, вплоть до запрета на экспорт нефти и газа в страны Запада. Они обвиняют власти нашей страны в применении нерыночных и немонетарных способов в целях укрепления рубля: жёсткие меры валютного контроля, "отключение" конвертируемости рубля и ограничения свободного рынка иностранной валюты.

И это после нанесения по нам тысяч и тысяч санкционных ударов, "несовместимых с жизнью" российской экономики!

По логике западных умников, в ответ на агрессию нам следовало безропотно подставить другую щёку и позволить довести курс доллара до 200 рублей, как о том опрометчиво заявил президент США Джо Байден и попал впросак. Японский эксперт Кэйити Кая видит цель западных санкций в том, чтобы "загнать российскую экономику в угол, затруднить увеличение Москвой военных расходов и усилить общественное недовольство режимом Путина". Однако, по его мнению, в нынешних ограничительных мерах есть много лазеек и надежды на скорое обрушение экономики России не оправдываются.

В пользу России играет хотя бы тот факт, что она — третий в мире производитель сырой нефти и второй по величине производитель газа. Наша страна зарабатывает на продаже энергоресурсов $300 млрд в год — примерно на такую же сумму страны Запада заблокировали резервы России в долларах и евро. Поступающие на счета государственных энергетических компаний денежные средства используются властями для противодействия санкциям, что делает всю политику "заморозки" золотовалютных резервов бессмысленной.

Евробюрократия хотела бы во имя своей идеи-фикс по сдерживанию России как можно скорее ввести эмбарго на российские энергоносители, но боится быть свергнутой в результате народных волнений, к которым могут привести коллапс в экономике и неприемлемые цены на отопление и продукты питания. Евросоюз, по воле Вашингтона, оказался в роли буриданова осла и мечется между двумя возможностями: то ли угождать капризам "солнцеликого" заокеанского сюзерена, то ли развивать свою экономику, получая дешёвое сырьё из ненавистной России.

Если обозначенные изначально цели не работают, почему эти неадекватные санкции продолжают действовать? Таким вопросом задаются многие граждане стран-санкционеров.

Японец Кэйити Кая, будучи интеллектуалом и экспертом в инвестиционно-финансовых вопросах, находит объяснение с конспирологическим уклоном. Вероятно, лазейки оставляют в качестве "прокладки" каких-то закулисных переговоров с Москвой. Пока намёков на поиск компромиссов не наблюдается, но с выводом эксперта вполне можно согласиться: следовало бы пересмотреть и несколько "понизить градус" тех смелых заявлений, которые в отношении антироссийских санкций делает администрация США.

Российско-китайский альянс крепнет

К бойкоту российских энергоресурсов призывают чаще всего люди, не имеющие никакой ответственности — журналисты, активисты и экономисты. Однако властям западных стран не хотелось бы рубить сук, на котором они сидят, даже ради спасения киевского режима. Немецкий экономист Андреас Бек называет санкции против России уникальными: торговля энергоресурсами сохранена, обеспечивающие её российские банки имеют доступ к системе SWIFT и даже транзит газа через Украину протекает в штатном режиме.

Проблема санкций не в том, что они слабы, а в том, что к ним не присоединилось множество стран, объясняет Бек. В стороне остались Китай, Индия, Пакистан, почти вся Юго-Восточная Азия, Ближний Восток и даже Южная Америка с Африкой. Скорее, можно говорить о международной изоляции стран-санкционеров, а не России.

В глобальной экономике всё в конечном счете зависит от доступа к ресурсам: экономика европейских стран оказалась в заведомо проигрышной позиции, так как Индия и Китай стали получать нефть с существенной скидкой.

Мнение немецкого эксперта подтверждается и статистикой, представленной аналитиками Economist Intelligence Unit. На западный лагерь приходится более 70% мирового ВВП, но в противостоящих России странах проживает лишь 36% населения земного шара. Около двух третей населения живут в странах, чьи правительства либо нейтральны, либо поддерживают российскую позицию. За своими властями следуют и жители густонаселённых Индии и Китая. Например, опросы среди индийцев в марте показали, что 40% респондентов одобрили действия России на Украине, а 54% поддерживают действия президента Владимира Путина.

Наращивая мощь НАТО на восточных рубежах, США и их союзники рассматривали Россию как слабое звено: после её полного подчинения можно было справиться и с растущим Китаем. Военная операция на Украине стала демонстрацией решимости России наращивать утраченное влияние в Европе, благодаря союзу с Китаем и ослаблению американской мощи. Попытки Вашингтона перезагрузить свой "порядок, основанный на правилах", повести объединённые силы "демократий" против злых "автократий" лишь ещё больше цементируют нежелательный для Запада российско-китайский альянс.

Цель — выход из долларовой матрицы

Америка и Европа внесли большой вклад в процессы глобализации и извлекли из неё свои выгоды. Санкционная политика, разрушающая логистические цепочки и нормальные механизмы конкуренции, желание Запада господствовать, а не строить равноправные отношения с партнёрами, становятся сегодня катализатором процессов деглобализации. Для того чтобы мировая торговля расширялась, а глобальная экономика росла, нужно уходить от конфронтации и делать мир безопаснее.

Инициативы, с которыми Москва обратилась к США и НАТО в конце прошлого года, были ими отвергнуты — в результате имеем то, что имеем.

Непродуманные шаги администрации Белого дома во внешней политике свидетельствуют о том, что она оторвана от реальности и пребывает в тисках идеологических догм. В ошибочности курса Вашингтона на превращение России в страну-изгоя и на разжигание военного конфликта на Украине американцы могут убедиться, видя растущие цены на продукты питания в магазине или на бензин на автозаправках.

Решение о расширении НАТО на Восток за счёт Украины вопреки ясно выраженным "красным линиям" со стороны Москвы стало роковой ошибкой, признать которую мешают Вашингтону приверженность либерализму с его всеобъемлющими претензиями и парализующий страх утраты обретённой некогда гегемонии. Между тем, презираемая им "страна-бензоколонка" обрела стратегическую глубину, благодаря изобилию полезных ископаемых, энергии, продовольствия и других ресурсов.

В ходе недавних выборов в Венгрии и Сербии народы этих стран вновь выразили доверие лидерам, не склонным "прогибаться под изменчивый мир" и способным успешно провести их через турбулентный период современности. Украинская повестка не должна вводить в заблуждение по поводу коренных процессов, происходящих в мировой финансовой системе. Как отмечает международный аналитик из Болгарии, профессор Боян Чуков, сегодня идут битвы по всем фронтам, но самой важной в ближайшие несколько лет будет экономическая битва. Сражения на остальных полях подчинены великой цели России — выйти из "долларовой матрицы".

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