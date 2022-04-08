Bloomberg: пока Байден смеялся, Путин смог одержать крупную победу с рублем

Президенту России Владимиру Путину удалось победить с помощью впечатляющих показателей российского рубля. К такому выводу пришла аналитик издание Bloomberg Сидней Маки.

Когда западные страны объявили о международных санкциях в отношении России, курс российского рубля устремился вниз и достиг рекордно низких значений. Глядя на эту удручающую ситуацию глава Белого дома Джо Байден с иронией предрекал будущий крах рубля. Как оказалось, президент США явно поспешил с выводами.

"Джо Байден заявил, что рубль превратился в щебень (игра слов: ruble [рубль] и rubble [щебень]). Однако теперь стало понятно, что это не так", - отмечает эксперт Bloomberg.

Российская валюта быстро начала восстанавливаться и уже вернулась показателям середины февраля. Запад вынужден признать: несмотря на невиданное санкционное давление экономика России и не думает рушится. Экспорт энергоносителей приносит стране впечатляющий доход - в 2022 году он должен составить 321 миллиард долларов, то есть примерно на 30% превысить прошлогодние показатели.

Специалисты пришли к выводу, что Владимиру Путину удалось одержать крупную победу с рублем, который быстро восстановил свои позиции.

"Быстрое восстановление рубля дает Путину крупную победу в России", - вынуждено констатировать американское издание.