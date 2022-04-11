МИД Латвии: шестой пакет антироссийских санкций ЕС коснется нефтяной отрасли

Глава внешнеполитического ведомства Габриэлюс Ландсбергис сообщил, страны-члены Евросоюза приступили к разработке шестого пакета санкций в отношении России.

Отмечается, что очередной пакет санкций будет содержать "нефтяные опции".

"Еврокомиссия совершенно ясно заявила, что мы начинаем работу над шестым пакетом санкций с нефтяными опциями. Это означает, что мы уже начали работу по достижению консенсуса", — приводит его слова РИА Новости.

Ранее Евросоюз одобрил пятый пакет санкций против России, в перечень которых, в частности, входит запрет на импорт угля, критически важных материалов и другого сырья.