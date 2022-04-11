Глава внешнеполитического ведомства Габриэлюс Ландсбергис сообщил, страны-члены Евросоюза приступили к разработке шестого пакета санкций в отношении России.
Отмечается, что очередной пакет санкций будет содержать "нефтяные опции".
"Еврокомиссия совершенно ясно заявила, что мы начинаем работу над шестым пакетом санкций с нефтяными опциями. Это означает, что мы уже начали работу по достижению консенсуса", — приводит его слова РИА Новости.
Ранее Евросоюз одобрил пятый пакет санкций против России, в перечень которых, в частности, входит запрет на импорт угля, критически важных материалов и другого сырья.
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В план операции "Лондонский мост", так называется список траурных мероприятий после смерти королевы Великобритании Елизаветы II, внесены коррективы. Об этом сообщил таблоид The Sun.
В план операции "Лондонский мост", так называется список траурных мероприятий после смерти королевы Великобритании Елизаветы II, внесены коррективы. Об этом сообщил таблоид The Sun.