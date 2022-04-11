Косачев: не стоит ждать отмены антироссийских санкций

Запад сейчас полон решимости терпеть определённые лишения, чтобы сохранить и в дальнейшем приумножить свои экономические "преимущества". Поэтому сейчас он не намерен останавливаться на уже достигнутом и отменять антироссийские санкции, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

"Западу сегодня приходится идти на большие экономические жертвы, чтобы завтра не идти на гигантские и непоправимые", — сказал Косачев, которого цитирует РИА Новости.

Он пояснил, что в основе западной привлекательности лежит господство во всех сферах — институциональной, финансовой, технологической и т. д. Поэтому Запад так яро противится установлению справедливого порядка в мировой экономике, ведь в этом случае различия в жизни разных регионов планеты — то, в чём заключается сила современного Запада — исчезнут.

Косачев уверен, что Запад руководствуется простой логикой в своей сегодняшней антироссийской политике: демонстративно отказаться от российских энергоресурсов сейчас, чтобы в будущем, когда Россия будет побеждена и в ней будет установлена прозападная власть, получать от неё нефть, газ и уголь почти даром, за очень сомнительную плату в виде устаревших технологий, гуманитарной помощи или вложений в спекулятивные проекты. Поэтому сегодня Запад точно не намерен отменять введённые против РФ санкции, заключил Косачев.