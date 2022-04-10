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Автор Игорь Рябов

Советник Байдена назвал "реальной болью" эффект от санкций против РФ

Мир

Вашингтон рассчитывает, что Россия к концу 2022 года покинет список крупнейших экономик мира из-за санкций, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

По его словам, антироссийские санкции нанесли "двузначный удар" по валовому внутреннему продукту РФ. При этом прогнозируется

"… выпадение России из рядов крупнейших экономик мира к концу года. Так что боль реальная. Эффект реальный", — сказал Салливан в интервью CNN.

Ранее в администрации США сообщили, что из-за санкций российская экономика откатится за пределы топ-20 экономик мира.

При этом Международный валютный фонд считает, что санкционные ограничения перечеркнут экономические достижения России за последние 15 лет.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
сша джейк салливан экономика россии
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