В Китае новый «рекорд» по числу зараженных коронавирусом

Власти КНР сообщили о более чем 25 тысячах человек, заразившихся коронавирусом за 8 апреля. Это рекордный показатель с самого начала пандемии коронавируса. Это может быть связано с появлением новой разновидности штамма "омикрон" — ВА1.1.

При этом подавляющее большинство заразившихся — около 24 тысяч, переживают вирус бессимптомно. Реальные признаки заболевания наблюдаются менее, чем у полутора тысяч человек.

Подштамм ВА1.1 активно распространяется на западе Китая, в частности — в провинции Цзянсу, где расположен Нанкин — один из крупнейших городов и бывшая столица страны. На востоке КНР данная разновидность ковида фиксируется слабо, в Тибете она не наблюдается вообще.

Другая разновидность "омикрона" — BA.2 или "стелс-омикрон" становится одной из самых распространенных подштаммов вируса в мире. В России на него приходится 80% новых случаев заболевания.