"Стелс-омикрон" стал основной разновидностью COVID-19 в России

Более 80% новых заражений коронавирусом в России приходятся на подлинию ВА.2 штамма омикрон, также известную как "стелс-омикрон" или "скрытный омикрон". Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе беседы с представителями прессы на селекторном совещании.

По словам Поповой, уровень эпидемиологической опасности в стране остаётся высоким, и преждевременно смягчать профилактические меры нельзя. Она также отметила, что большинство заражений приходится на регионы, а на Москву и Санкт-Петербург — чуть больше 10% случаев. Она призвала проводить политику по борьбе с эпидемией с оглядкой на условия каждого региона, используя меры необходимые для каждой конкретной ситуации.

"Стелс-омикрон" получил своё название за отсутствие ряда генетических особенностей, позволяющих ученым быстро отличить штамм "омикрон" от других видов коронавируса, например, "дельты". Хотя ПЦР-тесты в таких случаях и дают положительный результат, но определить конкретный штамм можно будет лишь через процедуру генетического секвенирования.

Рост числа заражений стелс-омикроном в России начался ещё в конце марта. Тогда представители Роспотребнадзора говорили о том, что на новый вид "ковида" приходится больше половины всех случаев инфекции в стране.