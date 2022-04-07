Сенат США одобрил закон о ленд-лизе оружия на Украину

Сенат США одобрил законопроект о ленд-лизе для Украины, сообщается на официальном сайте американского Конгресса. Это решение должно существенно упростить американские поставки вооружений для ВСУ.

Инициатива находилась на рассмотрении верхней палаты американского парламента ещё с 20-х числах января, когда американские власти впервые заговорили о возможности российской операции на украинской территории. Сейчас законопроект должен получить одобрение нижней палаты Конгресса — Палаты представителей.

Проект получил поддержку обеих основных партий Америки — республиканцев и демократов. Он позволит поставлять украинской армии различные вооружения, в том числе — и тяжелые, по упрощенной процедуре.