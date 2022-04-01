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Автор Светлана Нерадовская

В Сенате объяснили, зачем Байден помогает Украине

Мир

По мнению американского сенатора-республиканца Марджори Тейлор Грин, помогая Украине, президент США Джо Байден думает не об интересах своей страны, а о том, как "сдерживать" Россию.

В Сенате объяснили, зачем Байден помогает Украине

Конгрессвуман отметила, что Байден мог бы способствовать урегулированию украинского конфликта, но вместо этого он лишь усугубляет ситуацию.

"Поставки вооружения на Украину легли тяжелым бременем на плечи американских налогоплательщиков. В это время Байден не спешит вести переговоры о прекращении конфликта. Вместо этого он по-прежнему продолжает обострять отношения с Россией", — написала Грин.

Представитель Конгресса считает, что раз уж США оказывает Киеву помощь, они могли бы получить от этого какую-то выгоду и для себя, в частности, договориться о добыче колоссальных запасов лития на Украине, однако Байден об этом даже не думает.

Сенатор подчеркнула, что Байден ведёт неверную политику в отношении добычи собственных полезных ископаемых, увеличивая её, что может привести к преждевременному истощению запасов США и экологическим проблемам.

Так, на днях Байден призвал увеличить добычу нефти в США, напомнив, что не все выданные властями лицензии на бурение применяются, и пообещал наказывать штрафами компании, которые не используют полученные разрешения.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша россия украина джо байден
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