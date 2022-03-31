Дегтярёв: США должны уйти с территории Украины по совету Жириновского

Глава Хабаровского края Михаил Дегтярёв, который регулярно делится в своих соцсетях "пророчествами" лидера ЛДПР Владимира Жириновского, опубликовал совет политика властям США по уходу с территории Украины.

Губернатор напомнил в своём Telegram-канале, что Жириновский давно призывает американцев покинуть все страны мира. По мнению председателя ЛДПР, экс-президент США Дональд Трамп поступил правильно, начав выводить войска из Ирака, а действующий глава государства Джо Байден сделал верный шаг по выводу солдат из Афганистана.

"Вслед за Афганистаном нужно уйти и с Украины, чтобы и там не повторился сценарий Кабула, а украинским чиновникам не пришлось бежать, цепляясь за бамперы американских машин, уходящих на запад", — привёл глава Хабаровского края слова Жириновского.

Дегтярёв также подчеркнул: Жириновский неоднократно заявлял, что США нужно остаться на своём "дальнем берегу" и жить по примеру Канады или Австралии.

Ранее губернатор поделился "пророчеством" лидера ЛДПР, где сказано, что Владимир Зеленский будет последним президентом Украины.