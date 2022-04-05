CNN: США в марте скрыли испытание ракеты, чтобы "избежать напряжённости с РФ"

Американские военные в середине марта скрыли испытание своей гиперзвуковой ракеты, чтобы избежать усиления напряжённости в отношениях с Россией. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.

По информации издания, испытание прошло успешно. Его организовали, когда президент США Джо Байден отправился в рабочую поездку по Европе, в ходе которой он посетил лагерь украинских беженцев в Польше.

"США успешно испытали гиперзвуковую ракету в середине марта, но молчали на протяжении двух недель, чтобы избежать усиления напряжённости с РФ, когда Байден собирался поехать в Европу", — отмечает CNN.

В материале отмечается, что речь идёт о ракете концепции Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC) версии компании Lockheed Martin. Её запустили с бомбардировщика Б-52.

Ранее немецкий обозреватель Герхард Хегман заявлял, что запуск гиперзвуковой российской ракеты "Кинжал" на Украине — предупреждение для НАТО.