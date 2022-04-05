Американские военные в середине марта скрыли испытание своей гиперзвуковой ракеты, чтобы избежать усиления напряжённости в отношениях с Россией. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.
По информации издания, испытание прошло успешно. Его организовали, когда президент США Джо Байден отправился в рабочую поездку по Европе, в ходе которой он посетил лагерь украинских беженцев в Польше.
"США успешно испытали гиперзвуковую ракету в середине марта, но молчали на протяжении двух недель, чтобы избежать усиления напряжённости с РФ, когда Байден собирался поехать в Европу", — отмечает CNN.
В материале отмечается, что речь идёт о ракете концепции Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC) версии компании Lockheed Martin. Её запустили с бомбардировщика Б-52.
Ранее немецкий обозреватель Герхард Хегман заявлял, что запуск гиперзвуковой российской ракеты "Кинжал" на Украине — предупреждение для НАТО.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Банк России до 30 июня будет закупать золото по фиксированной цене 5 тыс. рублей ($59) за 1 г. Это даст шанс стране вернуться к золотому стандарту.