В ЕС намерены в срочном порядке рассмотреть новые санкции против РФ

В Евросоюзе намерены в срочном порядке заняться новыми ограничительными мерами против РФ в связи с событиями в украинской Буче, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"ЕС продолжит оказывать решительную поддержку Украине, в срочном порядке продолжит работу по дополнительным санкциям против России", — цитирует дипломата РИА Новости.

По словам главы дипломатии ЕС, ответственность РФ за произошедшее в Буче "вытекает из положений международного права".

Ранее властями и СМИ Украины была распространён ролик, якобы снятый в городе Буча Киевской области, с лежащими на дороге телами. В Киеве заявили, что на видео запечатлены жертвы действий российских военных. В Минобороны РФ опровергли эти заявления, назвав их "очередной провокацией". По данным министерства, за время пребывания Бучи под контролем российских военных ни один местный житель не пострадал.