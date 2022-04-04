Захарова: цель преступления украинских военных в Буче — срыв мирных переговоров

Украинские военные и радикалы пошли на преступление в Буче, чтобы сорвать мирные переговоры России и Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила в своём Telegram-канале, что на 4 апреля Москва запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН для разоблачения провокаторов.

"Смысл очередного преступления "киевского режима" — срыв мирных переговоров и эскалация насилия", — считает Захарова.

Ранее власти Украины обвинили РФ в убийстве гражданского населения Бучи. По соцсетям стали распространяться кадры, на которых запечатлены мёртвые тела на улице.

При этом заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский убеждён: данный инцидент был откровенной провокацией украинских радикалов под покровительством Запада. По его словам, многочисленные несоответствия доказывают, что украинские СМИ инсценировали события в Буче для западных средств массовой информации.