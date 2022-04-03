США увеличили импорт нефти из России на 43% за минувшую неделю

США не только не уменьшили поставки нефти из России, но даже нарастили импорт российского "чёрного золота" на 43% за прошедшую неделю, доведя поставки до 100 тысяч баррелей в сутки. Такими данными поделился заместитель секретаря Совбеза РФ Михаил Попов.

Он отметил, что США, громко заявляя о необходимости ужесточения санкций против РФ, думают прежде всего о себе и своей выгоде.

"США принудили европейцев ввести антироссийские санкции, при этом сами не просто продолжают импортировать нефть из России, но и увеличили за минувшую неделю объем поставок "черного золота" на 43%, до 100 тысяч баррелей в сутки! Кроме того, Вашингтон разрешил своим компаниям экспорт минеральных удобрений из России, признав их товарами первой необходимости", — сообщил Попов в беседе с изданием "Комсомольская правда".

Попов предупредил, что действия США нередко расходятся с их риторикой, и Европе следует быть к этому готовой. По его мнению, страны ЕС и сами были бы рады нарастить импорт энергоресурсов из России, но им "принять аналогичные меры пока Вашингтон не позволяет".