The Hill: США стоят на пороге мощного экономического кризиса

Вашингтон может не допустить мощного экономического кризиса в США, если отменит антироссийские санкции, введённые из-за спецоперации РФ на Украине, пишет издание The Hill.

Отмена санкций позволит ускорить завершение конфликта на Украине и стабилизировать мировой энергетический рынок, сообщается в статье.

По словам автора материала, рост цен на энергоносители и беспрецедентный скачок инфляции в США свидетельствуют о приближающемся экономическом кризисе. Американская экономика может "удержаться на плаву", если Вашингтон предпримет меры по деэскалации конфликта на Украине и диверсифицирует поставщиков энергоресурсов, отмечается в статье.

Рост цен на топливо приведёт к подорожанию сельхозпродукции, что отразится на ценниках в магазинах, добавил автор.

Ранее Соединённые Штаты ввели запрет на импорт нефти, сжиженного природного газа (СПГ) и угля из России. После такого решения в США подорожали продукты питания, бензин и другие категории товаров. При этом уровень инфляции обновил 40-летний максимум.