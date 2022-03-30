Американцы едут в Мексику за бензином из-за санкций против РФ

Американцы массово устремляются в Мексику, чтобы купить там дешёвый бензин, сообщает издание Los Angeles Times.

Американские автомобилисты рассказали, что в Мексике топливо стоит намного дешевле, чем в Соединённых Штатах. Сейчас мексиканские заправочные станции продают один галлон (4,55 литра) топлива за 3,96 доллара, тогда как в Калифорнии такой же объём можно купить за шесть долларов.

После того, как страны Запада ввели санкции против России за спецоперацию на Украине, власти Мексики начали контролировать цены на нефть и предоставили субсидии нефтедобывающим компаниям.

По словам автомобилистов, на заправках в Тихуане висят баннеры "Дешевле, чем в США!" Жители Калифорнии вынуждены пересекать границу, чтобы купить бензин по разумной цене в соседней стране.

Ранее США ввели запрет на поставки из России нефти, сжиженного природного газа и угля. После санкций в Соединённых Штатах начали ползти вверх цены на топливо и продукты питания, а уровень инфляции достиг максимального значения за последние 40 лет.