Блинкен: США каждый день ужесточают санкции против РФ

По словам госсекретаря Энтони Блинкена, США ежедневно трудятся над тем, чтобы вводить новые антироссийские санкции и ужесточать уже введённые ранее.

"Мы делаем это каждый день. Мы ужесточаем существующие санкции, мы добавляем новые. Мы делаем это в полной координации с европейцами и другими партнерами по всему миру", — сказал Блинкен в эфире телеканала CNN.

Вопрос о новых, более жёстких санкциях против РФ был поднять после нашумевших видео, распространённых украинскими СМИ, снятых в городе Буча Киевской области. В ЕС уже пообещали усилить рестрикции против России, в США тоже не собираются отставать в этом отношении. Блинкен заверил, что экономика России будет переживать сильный спад, чего, его словам, нельзя сказать о США, экономика которых "растёт быстро".

Видеозапись, сделанная после ухода российских военных, показывает многочисленных погибших мирных жителей, лежащих на дороге. Однако внимательные пользователи заметили, что тела "погибших" шевелятся, отодвигая руки и ноги подальше от колёс военных машин. Кроме того, в зеркале заднего вида зрители увидели, как "труп", минуту назад лежавший неподвижно, встал после того, как машина, ведущая съёмку, проехала мимо.