Handelsblatt: усиление санкций против РФ грозит Западу расколом

Усиление антироссийских санкций может привести Запад к расколу и экономическому кризису, а также нарушить его единство. Об этом пишет обозреватель немецкого издания Handelsblatt Торстен Рике.

По мнению автора материала, после ужесточения ограничительных мер в отношении РФ на Западе вырастут цены на энергию и продукты питания. Кроме того, он считает, что многие люди потеряют свои рабочие места.

"Если санкции против России станут жёстче, то и негативные последствия для нас станут серьёзнее. Раскол мировой экономики на враждебные блоки ударит по западным странам ещё сильнее", — убеждён журналист.

Он также добавил, что для Европы, в том числе для Германии, крайне важны торговые связи с РФ, так как она плотно встроена в мировой экономический процесс.

Помимо этого, Рике подчеркнул: вскоре Запад столкнётся с ещё одной проблемой, связанной с мощным потоком беженцев из Украины.