ТАСС: Россия и Украина продолжат переговоры в пятницу

Российско-украинские переговоры по урегулированию конфликтной ситуации будут возобновлены в пятницу, 1 апреля.

Их планируется организовать в формате видеоконференцсвязи, пишет ТАСС со ссылкой на российский источник.

На вопрос издания о том, продолжится ли 1 апреля переговорный процесс, он ответил: "Конечно".

29 марта делегации России и Украины провели очную встречу в Стамбуле. Помощник президента РФ Владимир Мединский, представляющий страну на переговорах, назвал позитивными итоги этого раунда. Кроме того, он сообщил, что Москва начала деэскалацию на киевском и черниговском направлениях. Однако, как отмечал политик, речь не идёт о полном прекращении огня.

Позже глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Мединский сделал "неправильную формулировку". Он призвал не идти на уступки Киеву.

Вооружённые силы РФ проводят специальную военную операцию по демилитаризации Украины с 24 февраля.