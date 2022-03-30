Кадыров уверен, что формулировка заявлений Мединского ошибочна

Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил, что никакой речи об уступках Украине не идёт, а Владимир Мединский просто ошибся в формулировке.

Кадыров категорически не согласен с позицией главы делегации РФ Мединского.

"Ни на какие уступки мы не пойдём. Это господин Мединский что-то ошибся, формулировку неправильно сделал", — выразил своё мнение лидер Чеченской республики в личном Telegram-канале.

Кадыров призвал россиян не волноваться, так как Владимир Путин — дальновидный командир, который смотрит на сто лет вперёд.

Глава Чечни заверил, что никто не собирается бросать начатое дело и останавливать спецоперацию на Украине.

Ранее Мединский озвучил основные пункты возможного соглашения по мирному урегулированию конфликта. Они включают отказ Украины от вступления в НАТО и от ядерного оружия. Запрещается также размещать иностранные военные базы на территории страны, а все военные учения с участием иностранных военных сил должны согласовываться с Москвой.