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Автор Денис Постольский

Байден назвал рост цены бензина в США "подорожанием Путина"

Мир

Американский президент Джо Байден назвал рекордный рост цен на автомобильное топливо "подорожанием Путина". Глава государства при этом признал, что скачок стоимости начался ещё до событий вокруг Украины.

Байден назвал рост цены бензина в США "подорожанием Путина"

Галлон (3,785 литра) бензина подорожал почти на доллар — до 4,20-4,22 доллара с 3,30 доллара в начале года, заявил лидер США.

"Сейчас подорожание Путина бьёт по американцам на автозаправках", — заявил Байден.

По его словам, ситуация с ценами на бензин — "кризис". Для борьбы с ним предложены рекордные товарные интервенции из стратегических резервов нефти — в объеме миллиона баррелей в сутки в течение ближайших шести месяцев.

Напомним, лидер думской фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов выступил с инициативой снизить цены на энергоресурсы для российских граждан. Депутат напомнил, что дружественные России страны рассчитывают покупать российскую нефть со скидкой 20%. Если РФ делает скидку другим странам, то почему бы не сделать то же самое для отечественного бизнеса и простых россиян, которые на протяжении многих лет переплачивали за бензин,

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Автор: Денис Постольский, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша джо байден владимир путин
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