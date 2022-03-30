Министр Ле Мэр назвал возможное прекращение поставок газа из РФ катастрофой

Во Франции анализируются все возможные сценарии дальнейшего развития ситуации на рынке энергоресурсов, в том числе и тот, при котором поставки российского газа в страну и другие государства Европы будут прекращены. Об этом рассказал французский министр экономики и финансов Бруно Ле Мэр.

"Мы предусмотрели все сценарии, в том числе тот, при котором Владимир Путин решит перекрыть газ для Франции и Европы", — сообщил Ле Мэр в ходе беседы на радиостанции Europe 1.

По словам министра, вариант, при котором поставки газа из России будут прекращены, станет для Франции катастрофой, но его тоже не исключают.

Во вторник, 29 марта, французский лидер Эммануэль Макрон сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что Франция на считает возможной оплату импорта российского газа в рублях.

Ранее Путин предупредил, что оплата за поставки энергоресурсов из России в недружественные страны переводится в рубли вместо долларов и евро, расчёты в которых теперь для РФ не имеют смысла.