По словам министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, страна должна поставить своей целью постепенный отказ от поставок российского топлива и стать энергетически независимой от РФ.
"Мы должны стать полностью независимыми от российского энергоимпорта", -подчеркнула Бербок, которую цитирует Reuters.
По мнению главы немецкого МИД, спецоперация России на Украине лишь подчеркнула необходимость сокращать энергозависимость от России. Бербок напомнила о необходимости активнее финансировать производство возобновляемой энергии, отметив, что газ — это всего лишь "переходное решение" на пути к зелёной энергетике.
С Бербок согласен глава министерства экономики ФРГ Роберт Хабек, который также считает ошибочной зависимость Германии от поставок газа из-за рубежа.
На фоне антироссийских санкций, вводимых из-за спецоперации РФ на Украине, многие западные страны призывают отказаться от импорта российских энергоресурсов, при этом не в силах объяснить, чем их можно заменить.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Бастрыкин поручил установить все обстоятельства жестокого обращения украинских националистов с пленными военнослужащими.