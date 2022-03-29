Бербок обозначила целью Германии полную независимость от газа из РФ

По словам министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, страна должна поставить своей целью постепенный отказ от поставок российского топлива и стать энергетически независимой от РФ.

"Мы должны стать полностью независимыми от российского энергоимпорта", -подчеркнула Бербок, которую цитирует Reuters.

По мнению главы немецкого МИД, спецоперация России на Украине лишь подчеркнула необходимость сокращать энергозависимость от России. Бербок напомнила о необходимости активнее финансировать производство возобновляемой энергии, отметив, что газ — это всего лишь "переходное решение" на пути к зелёной энергетике.

С Бербок согласен глава министерства экономики ФРГ Роберт Хабек, который также считает ошибочной зависимость Германии от поставок газа из-за рубежа.

На фоне антироссийских санкций, вводимых из-за спецоперации РФ на Украине, многие западные страны призывают отказаться от импорта российских энергоресурсов, при этом не в силах объяснить, чем их можно заменить.