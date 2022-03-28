Евросоюз останется зависимым от российского газа до 2027 года

Европейский союз останется зависимым от российских энергоресурсов как минимум до 2027 года. Об этом заявил представитель объединения Тим Макфи после саммита с президентом США Джо Байденом, отвечая на вопрос о том, как быстро поставки топлива из Америки сделают возможным полный отказ ЕС от энергетических продуктов России.

Ранее американский лидер Байден заявлял о том, что проспонсирует Европу газом своей страны. Многие отнеслись к этому скептически, как писало ранее издание Politico. Одновременно с этим США начали увеличивать объём добычи нефти, заявил представитель Госдепартамента Эймос Хокстин. Он объяснил прирост экспортом и удовлетворением спроса на глобальном энергетическом рынке.