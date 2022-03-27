Politico: Байден "провалил" своё обещание спасти ЕС от энергозависимости от РФ

Лидер США Джо Байден пообещал спасти Европу, освободив её от энергозависимости от России, но не подумал, что технически выполнить это обещание ему будет очень сложно, и быстро нарастить поставки сжиженного природного газа из Америки в ЕС очень проблематично. Об этом говорится в материале издания Politico.

Автор напоминает, что 26 марта Байден дал обещание Евросоюзу сбросить с себя оковы зависимости от российских энергоресурсов. Президент США даже озвучил конкретный объём газа, который его страна обязуется дополнительно поставить в Евросоюз — 15 миллиардов кубометров (это 40% от энергетической потребности Европы).

Тем не менее, как пишет издание со ссылкой на высокопоставленное должностное лицо из Вашингтона, сегодня поставки такого объёма топлива физически невозможны, так как чтобы обещанный Байденом объём газа оказался на рынке Европы, США придётся отменить уже забронированные поставки топлива в азиатские страны, которые имеют полное право не согласиться с таким положением дел.

Согласно расчётам Международного энергетического агентства, даже при условии строгой экономии топлива и максимальном привлечении возобновляемых источников энергии, зависимость от российских энергоресурсов получится снизить только на одну треть, а не на две трети, как надеются в Евросоюзе.

24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР. Из-за начала спецоперации на Украине Запад вводит против России многочисленные санкции, в числе которых — намерение отказаться от поставок российского топлива.