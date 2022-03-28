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Автор Елена Федорова

Bloomberg: ошеломляющая речь Байдена заставила союзников США отвернуться

Мир

Скандальная речь президента США Джо Байдена, с которой он выступил в Варшаве, вызвала негодование у многих союзников Штатов, сообщается в статье Bloomberg.

Bloomberg: ошеломляющая речь Байдена заставила союзников США отвернуться

"Президент Франции Эммануэль Макрон и правительство Великобритании дистанцировались от ошеломляющего комментария Байдена, которым завершилась его речь в Варшаве", — говорится в публикации.

Автор статьи отмечает, что многим западным политикам не понравились недипломатичные высказывания главы Белого дома в адрес российского лидера Владимира Путина.

Ранее бывший министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что Байден своей речью в Варшаве объявил новую Холодную войну.

Президент США выступил в субботу, 26 марта, в Варшаве в ходе своего европейского турне с анонсированной "исторической" речью. Он оскорбил президента России, назвав его "мясником", обвинил во лжи и "мерзости" и отметил, что российский лидер "не может вечно оставаться у власти". Это, по сути, демонстрация готовности и призыв к свержению легитимного лидера суверенной страны.

По приказу Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.

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Автор: Елена Федорова, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша россия украина франция джо байден владимир путин великобритания эммануэль макрон
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