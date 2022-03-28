Байден объявил новую холодную войну, заявили в Польше

Американский лидер Джо Байден своей речью в Варшаве объявил новую холодную войну, заявил бывший министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.

"Визит президента Байдена имел глобальное и историческое измерение. Выступление во дворе королевского замка было построено так, чтобы открыть новую главу в истории. В этой речи президент США объявил новую холодную войну", — высказался он в интервью Rzeczpospolita.

Президент Штатов выступил в субботу, 26 марта, в Варшаве в ходе своего европейского турне с анонсированной "исторической" речью.

Он оскорбил президента России Владимира Путина, назвав его "мясником", обвинил во лжи и "мерзости" и отметил, что российский лидер "не может вечно оставаться у власти". Это, по сути, демонстрация готовности и призыв к свержению легитимного лидера суверенной страны.

По приказу президента РФ 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.