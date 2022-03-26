В Варшаве Байден наговорил на разрыв дипотношений с Россией

"Историческая" речь Джо Байдена стала оскорблением для России и "пустышкой" для Украины.

Байден призвал к свержению Путина

Президент США Джо Байден выступил в субботу в Варшаве в ходе своего турне в Европу с анонсированной "исторической" речью.

Он оскорбил Владимира Путина, назвав его "мясником", обвинил во лжи и "мерзости" и отметил, что российский президент "не может вечно оставаться у власти". Это, по сути, демонстрация готовности и призыв к свержению легитимного лидера суверенной страны.

Поэтому Кремль почти сразу отреагировал.

"Ведь это человек, который в свое время требовал бомбить Югославию. Он требовал убивать людей. Поэтому, конечно, из его уст подобное слышать, по меньшей мере, странно. Все-таки государственный лидер должен сохранять трезвость. И, конечно, каждый раз подобные личные оскорбления сужают окно возможностей для наших двусторонних отношений при нынешней администрации США. Надо себе отдавать отчет в этом", — сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Байден — пособник украинского нацизма

После оскорблений в адрес избранного россиянами президента, Байден оскорбил и российский народ.

"Вы нам не враги (подчеркнуто, что в отличие от вашего президента)", сказал Байден.

Он призвал вспомнить, чем занимались гитлеровцы " у вас" в блокаду Ленинграда, и сделал вывод, что "именно этим сейчас занимается российская армия на Украине".

Такие сравнения не только оскорбляют народ России и её армию, но и защищают украинский нацизм, который скоро будут судить международным трибуналом. А там и до пособников в Вашингтоне доберутся.

Маразм крепчал

Далее Байден заявил, что "уничтожил рубль" "в результате беспрецедентных санкций", выдумав, что доллар стоит 200 рублей. И это при том, что биржевой курс доллара сегодня — 96 рублей.

"Вы (Россия) были страной 21 века. Теперь вы страна 19 века", — добавил Байден.

Ему невдомёк, что для россиян 19 век — это век расцвета Российской Империи с Польшей и Финляндией в её составе.

"России никогда не победить Украину", — сделал вывод лидер США.

Есть хорошая поговорка: никогда не говори никогда и, вероятно, доклады его разведок основываются на докладах разведки Украины.

"Пустышка" для Украины

Что касается Украины, то Байден отважился на следующие слова:

"Мое послание к украинцам: мы с вами. Точка", — сказал он.

В чём же это "мы с вами" заключается? Ни слова о военной или денежной помощи, но обещан приют 100 тысячам беженцам.

А вот на комплименты Байден не поскупился, заявив, что Украина защищает весь цивилизованный мир. Итогом этой борьбы должно, по его мнению, стать падение авторитарных режимов, а не только "режима Путина", и вот тогда то, наконец, "демократия восторжествует" во всём мире.

Свой вклад в эту историческую борьбу Байден видит, в основном, через введение санкций против России и её олигархов, и ограничение продаж российских нефти и газа.

По его мнению, на Украине нет нацизма, просто Путин хочет сбросить неугодного Зеленского, который еврей, который избран демократически, и чей дед боролся с нацистской Германией. Ну, как такой герой может быть нацистом?

Европе Байден пообещал помочь освободиться от российских энергоносителей, но умолчал, что при этом этом Европа, действительно, скатится в 19 век, зато США поддержат свой доллар.

И в заключение, американский лидер повторил тезис о том, что если Россия нападет на страны НАТО, то сразу получит отпор, и мантру, в которую уже никто давно не верит — что НАТО не имеет планов расширяться.

Джо Байден приехал в Польшу в пятницу после саммита НАТО в Брюсселе. Он встретился с президентом Анджеем Дудой, посетил американских солдат 82-й воздушно-десантной дивизии, а в Жешуве встретился с организациями, поддерживающими беженцев из Украины.

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