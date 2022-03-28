Грузия отказалась нападать на Россию по просьбе Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, выступая в прямом эфире одного из телеканалов страны призвал открыть “второй фронт” против России.

Чиновник заявил, что в случае возникновения новых конфликтов между Россией и третьими сторонами это обеспечит "качественную поддержку» Украине. По его словам, Грузия может стать одной из таких сторон и напасть на Россию, пока она занята на Украине, а вместо этого Тбилиси занял нейтральную позицию.

Напомним, власти Грузии воздержались от введения антироссийских санкций, мотивируя это тем, что такой шаг только навредит собственной экономике страны.

"Грузия ведет себя, мягко говоря, не очень адекватно", - сказал Данилов, призвав ее попытаться “вернуть” свои территории.

Он, очевидно, имел в виду Южную Осетию и Абхазию, которые отделились от Тбилиси в 1990-х годах и были признаны Россией независимыми после событий 2008 года.

Грузия против

Однако воинственные призывы Данилова встретили холодную реакцию в Грузии, где многие политики решительно отвергли его идеи. Депутат от правящей партии "Грузинская мечта" и глава парламентского комитета по иностранным делам Николоз Самхарадзе даже выразил сомнение в том, что подобные заявления вообще могли быть сделаны.

“Я надеюсь, что это фейк. Призывает ли секретарь Совета Безопасности Украины Грузию и другие страны отказаться от политики мирного восстановления своей территориальной целостности, открыв второй фронт для уничтожения наших городов и сел, чтобы гибли и грузинские женщины и дети? Это правда?” - задался вопросом Самхарадзе в социальной сети.

Аналогичное мнение выразил и другой депутат от партии “Грузинская мечта” Михаил Сарджвеладзе, который заявил, что разжигание новых конфликтов "не поможет и не станет облегчением для Украины".

К слову, секретарь украинского Совбеза уже не первый раз весьма своеобразно просит помощи у международного сообщества, пытаясь втянуть его в активные действия. Например, ранее Данилов искал союзников, обладающих ядерной бомбой.