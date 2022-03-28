EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ольга Лебедева

Грузия отказалась нападать на Россию по просьбе Украины

Мир

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, выступая в прямом эфире одного из телеканалов страны призвал открыть “второй фронт” против России.

Грузия отказалась нападать на Россию по просьбе Украины

Чиновник заявил, что в случае возникновения новых конфликтов между Россией и третьими сторонами это обеспечит "качественную поддержку» Украине. По его словам, Грузия может стать одной из таких сторон и напасть на Россию, пока она занята на Украине, а вместо этого Тбилиси занял нейтральную позицию.

Напомним, власти Грузии воздержались от введения антироссийских санкций, мотивируя это тем, что такой шаг только навредит собственной экономике страны.

"Грузия ведет себя, мягко говоря, не очень адекватно", - сказал Данилов, призвав ее попытаться “вернуть” свои территории.

Он, очевидно, имел в виду Южную Осетию и Абхазию, которые отделились от Тбилиси в 1990-х годах и были признаны Россией независимыми после событий 2008 года.

Грузия против

Однако воинственные призывы Данилова встретили холодную реакцию в Грузии, где многие политики решительно отвергли его идеи. Депутат от правящей партии "Грузинская мечта" и глава парламентского комитета по иностранным делам Николоз Самхарадзе даже выразил сомнение в том, что подобные заявления вообще могли быть сделаны.

“Я надеюсь, что это фейк. Призывает ли секретарь Совета Безопасности Украины Грузию и другие страны отказаться от политики мирного восстановления своей территориальной целостности, открыв второй фронт для уничтожения наших городов и сел, чтобы гибли и грузинские женщины и дети? Это правда?” - задался вопросом Самхарадзе в социальной сети.

Аналогичное мнение выразил и другой депутат от партии “Грузинская мечта” Михаил Сарджвеладзе, который заявил, что разжигание новых конфликтов "не поможет и не станет облегчением для Украины".

К слову, секретарь украинского Совбеза уже не первый раз весьма своеобразно просит помощи у международного сообщества, пытаясь втянуть его в активные действия. Например, ранее Данилов искал союзников, обладающих ядерной бомбой

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы грузия украина алексей данилов
Sberbank
Новости
Экологи против увеличения поставок СПГ из США в Европу
Евросовет выступил за диалог с Путиным: "Нравится или нет, он сидит в Кремле"
Британцы "пригнали" в Эстонию военную технику и снаряжение: "Это не из-за РФ"
Байден ответил, призывал ли он к смене режима в России
В ФРГ процветает русофобия: 200 преступлений за неделю
Вучич назвал сербов последним "свободным племенем" Европы
В США раскритиковали Байдена за слова про Путина — "Мы так переживали"
Украина мечтает, чтоб Россию "выгнали" из МАГАТЭ
Грузия отказалась нападать на Россию по просьбе Украины
Преемником Жириновского может стать Дегтярёв - СМИ
Популярное
Мир. Новости мира
Financial Times: Россия проводит тайные операции в Австрии

Страна является "настоящим авианосцем" российской тайной деятельности.

Financial Times: Россия проводит тайные операции в Австрии
Daily Mail: британцы винят Зеленского в желании начать третью мировую войну
Мир. Новости мира
Daily Mail: британцы винят Зеленского в желании начать третью мировую войну
Мир. Новости мира
The Guardian: газ из США приведёт Европу к климатической катастрофе
Мир. Новости мира
The Telegraph: швейцарцы меняют логотипы из-за буквы "Z"
Ирина Шлионская Знаменитости, которые верят в иррациональное Ирина Шлионская Любовь Степушова В Варшаве Байден наговорил на разрыв дипотношений с Россией Любовь Степушова Дмитрий Соколов Когда в зоопарках мира появятся мамонты и динозавры? Дмитрий Соколов
Новости Украины
В Харькове "начисто исчез украинский язык", сообщают харьковчане
Экономика и бизнес
Гендиректор "Ашана" раскритиковал Зеленского за призыв уйти из России
Японцы назвали Байдена "слабым и неуравновешенным" из-за Украины
Мир. Новости мира
Японцы назвали Байдена "слабым и неуравновешенным" из-за Украины
Последние материалы
Экологи против увеличения поставок СПГ из США в Европу
Евросовет выступил за диалог с Путиным: "Нравится или нет, он сидит в Кремле"
Британцы "пригнали" в Эстонию военную технику и снаряжение: "Это не из-за РФ"
Байден ответил, призывал ли он к смене режима в России
В ФРГ процветает русофобия: 200 преступлений за неделю
Вучич назвал сербов последним "свободным племенем" Европы
В США раскритиковали Байдена за слова про Путина — "Мы так переживали"
Украина мечтает, чтоб Россию "выгнали" из МАГАТЭ
Грузия отказалась нападать на Россию по просьбе Украины
Преемником Жириновского может стать Дегтярёв - СМИ
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников