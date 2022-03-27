Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что НАТО могли бы отдать Незалежной танки и самолёты, которые "припадают пылью". По его словам, "большего" Киев и не просит.
По словам главы Украины, Незалежной нужен хотя бы один процент самолётов и танков, которые есть в альянсе.
"Это то, что есть у наших партнёров, что у них просто припадает пылью. <…> Всего один процент от всех самолётов НАТО и один процент всех танков НАТО, один процент — мы не просим больше", — заявил Зеленский в видеообращении.
Как подчеркнул лидер Украины, от безопасности Незалежной зависит безопасность "всей Европы" и заявил, что ЕС действует "нерешительно".
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