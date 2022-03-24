Документы, обнаруженные в освобождённой Волновахе, свидетельствуют о том, что инструкторы из Британии учили украинских военных пользоваться иностранным оружием ещё в 2018 году.
По информации корреспондента РИА Новости, нашедшего тайник с доказательствами, в тот период Лондон ещё не объявлял о планируемых поставках гранатомётов NLAW на территорию Украины. Кроме того, в 2018 году стороны, оформившие Минские соглашения, пытались мирно урегулировать кризисную ситуацию.
Журналист издания обнаружил в ДНР сертификат бойца ВСУ, который ему вручили представители королевского танкового полка Британии.
"Тренинг проходил с 17 октября по 2 ноября 2018 года", — значится в документах.
При этом комплексы NLAW на территорию Украины власти Британии официально начали поставлять в 2022 году.
Ранее сообщалось, что в сертификате украинского военнослужащего Бориса Казаряна также были сведения о прохождении четырёх этапов обучения по следующим направлениям: обращение с оружием, навигация, медицинский тренинг, парное движение.
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