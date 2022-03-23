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Автор Ольга Лебедева

Байден мечтает о сохранении гегемонии США при новом миропорядке

Мир

Президент США Джо Байден заявил, что мир переживает "изменение международного порядка" и что Вашингтон должен возглавить новую систему.

Байден мечтает о сохранении гегемонии США при новом миропорядке

"В период с 1900 по 1946 год погибло 60 миллионов человек. И с тех пор мы установили либеральный миропорядок, какого давно не было. Много людей умирало, но не было хаоса, — сказал президент во время встречи с представителями американского бизнеса в Вашингтоне. — И сейчас настало время, когда все меняется. Будет новый мировой порядок, и мы должны его возглавить. Именно мы должны объединить остальной свободный мир, чтобы сделать это".

Хотя президент США прямо не назвал проблемы, стоящие перед нынешним мировым порядком, он посвятил большую часть своего выступления конфликту между Россией и Украиной, заявив, что Вашингтон должен "сделать все возможное для поддержки Украины". В этом контексте он подчеркнул, что

"НАТО никогда не было сильнее или сплоченнее за всю свою историю, чем сегодня, во многом благодаря Владимиру Путину".

Кроме того, американский президент упомянул группу четырехстороннего диалога по безопасности (Quad), состоящую из США, Японии, Индии и Австралии и неоднократно критикуемую Пекином как антикитайский инструмент в Тихом океане.

"Япония чрезвычайно сильна, как и Австралия, с точки зрения борьбы с агрессией Путина. Мы представляем единый фронт во всем НАТО и Тихом океане", — заявил Байден.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы джо байден
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