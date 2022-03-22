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Автор Елена Федорова

Политолог оценил враньё Байдена о биологическом оружии на Украине

Мир

Президент США Джо Байден и его окружение до последнего будут отрицать наличие биологического и химического оружия на Украине, однако это только попытка изобразить хорошую мину при плохой игре, заявил российский политолог и политтехнолог, генеральный директор Центра изучения проблем международных санкционных режимов Марат Баширов.

Политолог оценил враньё Байдена о биологическом оружии на Украине

В беседе со "Свободной прессой" эксперт высказал своё мнение о биолабораториях на территории Украины. По его словам, исследования, которые проводились там, американская администрация будет скрывать до последнего.

Однако в начале марта заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд уже подтверждала, что биологические исследовательские объекты на Украине имеются.

"России нужно не слушать чьи-либо заявления, а искать доказательства, чтобы предоставить их миру. Доказательства, которые могли бы стать свидетельскими показаниями. Не стоит обращать внимания, кто и что сказал. Нам надо доказать преступную деятельность, и над этим мы должны работать", — резюмировал он.

Ранее Министерству обороны России стало известно о разработке сверхопасного биологического оружия на Украине. Генерал-майор Игорь Конашенков сделал официальное заявление об уничтожении Киевом в день начала спецоперации по демилитаризации и денацификации возбудителей ряда смертельных заболеваний.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.

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США признали разработку смертельного оружия в биолабах на Украине
Автор: Елена Федорова, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша россия украина джо байден
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