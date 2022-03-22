Reuters: в Британии задержали суперъяхту российского миллиардера

Власти заморской территории Гибралтар, принадлежащей Великобритании, задержали суперъяхту российского миллиардера Дмитрия Пумпянского, пишет Reuters.

По информации издания, судно Axioma 27 февраля покинуло остров Антигуа в Карибском море, пересекло Атлантику и в понедельник, 21 марта, причалило к берегу в Гибралтаре под флагом Мальты.

В Reuters убеждены в том, что 72-метровой суперъяхтой владеет миллиардер из России Пумпянский, состояние которого в 2021 году оценивалось в $2,4 млрд.

"Правительство Гибралтара подтвердило, что Axioma прибыла в порт после того, как было запрошено разрешение на вход. Затем Верховный суд произвёл арест суперъяхты с помощью ведущего международного банка", — сказано в материале.

Ранее сообщалось, что власти ФРГ конфисковали в Гамбурге 156-метровую яхту российского миллиардера Алишера Усманова. Он попал под санкции Евросоюза.