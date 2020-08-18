Российские бизнесмены Роман Абрамович Павел Дуров и Алишер Усманов возглавили рейтинг по числу упоминаний в иностранных СМИ.

"Число упоминаний Абрамовича в СМИ в январе-июне 2020 года составило 11 733 публикации. Традиционно Абрамовича упоминают по футбольной тематике, однако вспышка коронавируса также способствовала росту числа его упоминаний в иностранных СМИ. Павел Дуров, поднявшийся с шестого на второе место, упоминался в СМИ 2 391 раз в основном по двум основным темам: разблокировка мессенджера Telegram в России, а также закрытие проекта по созданию криптовалюты. Интерес иноСМИ к Алишеру Усманову, который упоминался в 1 599 материалах, вызван попаданием в список самых богатых жителей Великобритании", — говорится в исследовании компаниии LexisNexis.