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Автор Игорь Рябов

Зеленский хочет провести всеукраинский референдум по переговорам с Россией

Мир

Президент Украины Владимир Зеленский предложил организовать всеукраинский референдум и внести на него вопросы компромиссов на переговорах с Россией по гарантиям безопасности, а также по ЛДНР и Крыму.

Зеленский хочет провести всеукраинский референдум по переговорам с Россией

"Окончательно компромиссы на переговорах между Украиной и Россией будет решать всеукраинский референдум. Это касается вопросов гарантий безопасности, временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма", — сказал Зеленский, которого цитирует издание "Общественное".

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал переговорные требования России, которые включают признание Крыма частью РФ и независимости Донецкой и Луганской Народных Республик. Он подчеркнул, что украинская сторона хочет закончить войну, но не пойдет на компромисс, если речь зайдёт о нарушении территориальной целостности страны.

Зеленский выступил за продолжение российско-украинских переговоров. Он предложил провести следующий раунд переговоров в Иерусалиме, назвав этот город правильным местом для диалога по урегулированию конфликта и "поиску мира".

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
Темы крым донбасс украина иерусалим владимир зеленский
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