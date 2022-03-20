EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ольга Лебедева

Зеленский назвал компромисс, на который он не пойдет ради мира

Мир

Украина полна решимости продолжить переговоры с Россией, чтобы положить конец войне, но не пойдет на компромисс, если речь зайдёт о её "территориальной целостности”, заявил президент Владимир Зеленский.

Зеленский назвал компромисс, на который он не пойдет ради мира

Отвечая корреспонденту CNN на просьбу прокомментировать требования Москвы, которые включают признание Крыма частью России и республик Донбасса независимыми государствами, Зеленский сказал, что это компромиссы, к которым Украина "не может быть готова как независимое государство”.

"Любые компромиссы, связанные с нашей территориальной целостностью и нашим суверенитетом, не могут быть приемлемы, — сказал он, добавив, что "никто не можете заставить президента страны признать что-либо с помощью силы”.

Зеленский подчеркнул, что без переговоров невозможно решить конфликт, уточнив, что неспособность достичь соглашения может привести к третьей мировой войне. В связи с этим президент Незалежной "забыл" обо всём, что ранее говорил про НАТО, и заявил, что, если блок захочет принять его страну в свои ряды, это должно произойти "немедленно”.

"Если бы мы были членом НАТО, война бы не началась. Я хотел бы получить гарантии безопасности для моей страны, для моего народа”, — сказал он.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина владимир зеленский
Sberbank
Новости
Украина и Россия близки к соглашению по "критическим" вопросам – Турция
Зеленский назвал компромисс, на который он не пойдет ради мира
Чулпан Хаматова призналась, что боится возвращаться в Россию
Минобороны РФ: ВС завершают разгром украинского нацбатальона "Донбасс"
Зеленский ожидает Третьей мировой войны в случае неудачных переговоров с Путиным
Кириенко назвал невыполнимыми попытки Запада "отменить" Россию
Кадыров собрался въехать в Киев на трофейной бронемашине ВСУ
Франция заморозила активы Центробанка РФ на сумму 22 миллиарда евро
В Турции сказали, как можно было бы избежать конфликта на Украине
40 росгвардейцев получат награды за освобождение города Изюм от националистов
Популярное
Мир. Новости мира
У Саудовской Аравии отсутствует доверие к США при Байдене

Об этом говорят переговоры по вопросу продажи нефти в Китай за юани.

У Саудовской Аравии отсутствует доверие к США при Байдене
Турция может передать Украине российские С-400
Мир. Новости мира
Турция может передать Украине российские С-400
Мир. Новости мира
NYT: Байден вынужден принимать "мучительные" решения по Украине
Политика. Новости и аналитика
Путин восстановит Украину на деньги местных олигархов
Любовь Степушова Глупые правители Европы доведут свои страны до банкротства Любовь Степушова Ирина Шлионская Японские риэлторы ищут одиноких покойников Ирина Шлионская Людмила Черткова У нас осталось два варианта: ядерная зима или "русская весна" Людмила Черткова
Политика. Новости и аналитика
"Не слушали Жириновского? А зря": Монтян напомнила пророчество лидера ЛДПР
Мир. Новости мира
В Германии призвали бороться с Путиным с помощью мяса
Офицер армии США восхищен мощью и точностью "умного" русского снаряда
Наука и техника
Офицер армии США восхищен мощью и точностью "умного" русского снаряда
Последние материалы
Зеленский назвал компромисс, на который он не пойдет ради мира
Чулпан Хаматова призналась, что боится возвращаться в Россию
Минобороны РФ: ВС завершают разгром украинского нацбатальона "Донбасс"
Глупые правители Европы доведут свои страны до банкротства
Зеленский ожидает Третьей мировой войны в случае неудачных переговоров с Путиным
Кириенко назвал невыполнимыми попытки Запада "отменить" Россию
Кадыров собрался въехать в Киев на трофейной бронемашине ВСУ
Франция заморозила активы Центробанка РФ на сумму 22 миллиарда евро
В Турции сказали, как можно было бы избежать конфликта на Украине
40 росгвардейцев получат награды за освобождение города Изюм от националистов
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников