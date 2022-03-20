Зеленский назвал компромисс, на который он не пойдет ради мира

Украина полна решимости продолжить переговоры с Россией, чтобы положить конец войне, но не пойдет на компромисс, если речь зайдёт о её "территориальной целостности”, заявил президент Владимир Зеленский.

Отвечая корреспонденту CNN на просьбу прокомментировать требования Москвы, которые включают признание Крыма частью России и республик Донбасса независимыми государствами, Зеленский сказал, что это компромиссы, к которым Украина "не может быть готова как независимое государство”.

"Любые компромиссы, связанные с нашей территориальной целостностью и нашим суверенитетом, не могут быть приемлемы, — сказал он, добавив, что "никто не можете заставить президента страны признать что-либо с помощью силы”.

Зеленский подчеркнул, что без переговоров невозможно решить конфликт, уточнив, что неспособность достичь соглашения может привести к третьей мировой войне. В связи с этим президент Незалежной "забыл" обо всём, что ранее говорил про НАТО, и заявил, что, если блок захочет принять его страну в свои ряды, это должно произойти "немедленно”.

"Если бы мы были членом НАТО, война бы не началась. Я хотел бы получить гарантии безопасности для моей страны, для моего народа”, — сказал он.