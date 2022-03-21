Зеленский назвал Иерусалим правильным местом для переговоров с РФ

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что переговоры с Россией можно провести в Иерусалиме. По его словам, это верное место для поиска мира.

Он также подчеркнул, что премьер-министр Израиля Нафтали Беннет не против стать посредником в организации российско-украинских переговоров.

"Мы благодарны за эти усилия, чтобы рано или поздно мы начали говорить с РФ. Возможно, Иерусалим — это правильное место для того, чтобы найти мир", — сказал Зеленский в новом видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Ранее Зеленский заявил, что Украина не пойдёт на компромисс в ходе переговоров с Россией, если речь зайдёт о нарушении территориальной целостности страны. При этом он убеждён: без диалога невозможно выйти из конфликтной ситуации.

По мнению политолога Андрея Суздальцева, украинская сторона сознательно затягивает переговорный процесс, чтобы в конфликт вмешались страны НАТО.

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