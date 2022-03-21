Песков рассказал о ходе переговоров с Украиной

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков высказался по поводу удовлетворённости продвижением переговоров с Украиной.

"Степень продвижения на переговорах не такая, как хотелось бы. РФ демонстрирует гораздо большую готовность работать быстро и содержательно, чем переговорщики с украинской стороны", — сказал Песков, слова которого приводит "Газета.Ru".

При этом представитель Кремля не стал уточнять, в каких именно аспектах сторонам удалось сблизиться, а в каких они никак не могут прийти к компромиссу.

Также Песков напомнил, что президенты Украины и России встретятся друг с другом только после того, как делегации обеих сторон смогут согласовать результаты переговоров.

"Для того, чтобы речь могла зайти о встрече двух президентов, нужно провести согласование результатов переговоров. Пока говорить о встрече… им нечего будет фиксировать", — отметил Песков.

После начала российской спецоперации на Украине делегации Москвы и Киева провели четыре этапа переговоров, последний из которых состоялся по видеосвязи. По словам руководителя делегации РФ Владимира Мединского, стороны "сблизили свои позиции" относительно нейтрального статуса Украины.

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