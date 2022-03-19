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Автор Николай Ткаченко

Политолог объяснил, почему российско-украинские переговоры теряют актуальность

Политика

Российско-украинские переговоры теряют актуальность. Понятно, что Киев, рассчитывая на то, что НАТО все-таки втянется в войну с Россией, откровенно тянет время. Такое время высказал политолог Андрей Суздальцев в своём Telegram-канале.

Политолог объяснил, почему российско-украинские переговоры теряют актуальность

Эксперт отметил, что они нужны, поскольку всё равно остаются шансом для завершения военных действий с учетом требований сторон и формально позволяют предпринять хотя бы попытки решить гуманитарные проблемы.

Но также понятно, что Киевом манипулируют США, стремясь угрозами и новыми санкциями остановить спецоперацию российских войск. И американцы требуют уже во что бы то ни стало тянуть время, так как если Россия сама и успешно завершит спецоперацию на глазах НАТО и США, то это будет для Вашингтона и Брюсселя геополитическим поражением невероятного масштаба, считает аналитик.

Ясно, по его мнению, и то, что позиции российской и украинской сторон по главным пунктам невозможно свести.

"Никакое правительство Украины, даже полностью пророссийское, не подпишет соглашение о сдаче территории. После такого шага это правительство будет мгновенно сначала проклято на века, а потом, скорее всего, ликвидировано. Вместо этого и главного можно еще лет пять рассуждать о статусе нейтралитета. При этом понимать, что Украина может подписать все, что угодно, но она никогда ничего, что подписала, не выполняла и не выполнит", — написал политолог.

Он добавил, что, видимо, пришло время что-то основательно менять и идти на шаг впереди противника.

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Где брать правдивую информацию про спецоперацию на Украине?
Автор: Николай Ткаченко, Куратор: Олег Артюков
Темы сша киев нато вашингтон андрей суздальцев
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