Политолог прокомментировал поведение Киева на переговорах с Россией

В ходе переговоров со стороны Украины звучат самые разные заявления. Сначала власти Киева высказывались о том, что смысл переговоров — это прекращение военных действий. Позже президент страны Владимир Зеленский заявил о необходимости восстановления территориальной целостности Украины. Об этом рассказал политолог Юрий Светов.

Впечатление такое, что какие-то консультанты сидят в соседней комнате, а что за этим стоит точно знает глава МИД России Сергей Лавров, отметил эксперт.

"В промежутках говорилось и о том, что по каким-то моментам достигалось соглашение, но в целом впечатление, что эти переговорщики не самостоятельны, что они должны куда-то обращаться, чтобы согласовывать каждый свой шаг", — высказал своё мнение политический аналитик в беседе с RT.

Он отметил, что поведение украинской делегации, которая опаздывает, переносит место встречи, а затем переходит к общению в видеоформате также вызывает вопросы.

Ранее Лавров предположил, что Украине могут не позволять соглашаться на требования России американцы.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен